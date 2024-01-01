«Протон-ПМ» отчитался о выполнении договора с «Авиадвигателем» Компания собрала четыре газотурбинных электростанций Поделиться Твитнуть

Компания «Протон-ПМ» выполнила обязательства перед АО «ОДК-Авиадвигатель» по изготовлению комплектующих и сборке газотурбинных электростанций (ГТЭС) серии «Урал» мощностью 6 мВт. В начале апреля станция была отгружена компании «Лукойл-Западная Сибирь» для энергоснабжения месторождения им. В.С. Черномырдина в Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе «Протон-ПМ».

Это уже четвёртая электростанция, которую «Протон-ПМ» поставил заказчику в рамках данного договора.

«Протон-ПМ» собирает ГТЭС по конструкторской документации «ОДК-Авиадвигатель» с 2003 года. Всего за время сотрудничества было отгружено более 120 электростанций. Предприятие также проводит испытания газотурбинных установок (ГТУ) мощностью до 40 мВт в рамках сотрудничества с «ОДК-Пермские моторы». Пропускная способность комплекса составляет до 150 ГТУ в год.

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