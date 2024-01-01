Каждый четвертый житель Прикамья занят в обрабатывающих производствах Общая численность работников за год снизилась Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Среднесписочная численность работников в Пермском крае по итогам января 2024 года составила 721 143 человек. Это 98,2% к январю 2023 года. При этом, если смотреть динамику по месяцам, то минимум работников был в регионе по итогам августа — 711 220 человек, с тех пор численность растёт. Об этом сообщает Пермьстат.

В обрабатывающих производствах на начало года работало 189 679 человек (101,3% к январю 2023 года), далее по числу занятых работников идёт торговля оптовая и розничная — 78 994, образование — 70 148, деятельность в области здравоохранения — 61 321. В государственном управлении и обеспечении военной безопасности заняты 56,5 тыс. человек, в транспортировке и хранении — 50,5 тыс., в строительстве — 36,1 тыс., в научной деятельности — 31,9 тыс. жителей.

На добыче полезных ископаемых трудятся 14 тыс. рабочих, в гостиницах и предприятиях общепита — 11 тыс., в культуре — 10 тыс. человек.

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