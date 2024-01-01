Алёна Бронникова Инвестор отказался от строительства под Пермью крупного логистического центра Речь идёт о мультитемпературном складском центре в деревне Паздерино Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае принял решение об исключении из реестра приоритетных инвестпроектов (ПИП) строительства одного из складских центров в д. Паздерино в Пермском муниципальном округе. Соответствующая информация содержится в протоколе заседания совета на сайте Минэкономразвития региона.

Речь идёт о строительстве мультитемпературного комплекса класса А компанией ООО «Ива-Логистик». Согласно документу, решение о прекращении действия статуса ПИП было принято на основании заявления инициатора проекта.

В ходе заседания также был рассмотрен вопрос внесения изменений в проект строительства второго складского центра на данном участке, согласно которым срок возведения объекта перенесён на год на 2025 год. Проект «Складской комплекс свободного назначения класса А» реализуется ООО «Ива-Строй».

Компании «Ива-Логистик» и «Ива-Строй» являются связанными юридическими лицами. Директор обеих организаций Анна Иванова отказалась от комментариев.

«По итогам анализа конъюнктуры рынка представители компаний предложили прекратить действие статуса приоритетного инвестиционного проекта, реализуемого ООО «Ива-Логистик». При этом в ООО «Ива-Строй» отметили, что такое управленческое решение позволит увеличить площадку и качественно разместить все планируемые объекты складского комплекса свободного назначения, создаваемого компанией «Ива-Строй», — пояснили «Новому компаньону» в Агентстве инвестиционного развития Пермского края.

Оба инвестпроекта планировалось реализовать на территории д. Паздерино. Они получили статус приоритетных в сентябре 2022 года. Объём инвестиций в складской комплекс класса А площадью 22 тыс. кв. м составит 752 млн руб. Мультитемпературный складской комплекс класса А планировалось возвести на площади 17 тыс. кв. м. Объём вложений оценивался в 702 млн руб.

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