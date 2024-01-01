ФСБ ликвидировала в Пермском крае мастерскую по изготовлению боеприпасов Заведено два уголовных дела Поделиться Твитнуть

Сотрудниками Федеральной службы безопасности в Кудымкаре Пермского края обнаружена и ликвидирована кустарная мастерская по изготовлению боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по региону.

Оперативники нагрянули к местному безработному жителю, который изготавливал патроны для охотничьего ружья. У мужчины изъяли незарегистрированное охотничье ружьё, патроны различного калибра, инструменты и материалы для снаряжения патронов. Его обвинили в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

В отношении кудымкарца завели два уголовных дела. Сотрудники УФСБ продолжают проверку.

Ранее сообщалось, что в конце марта в Перми по факту взрыва петарды возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Инцидент произошёл 17 марта в ДК им. Солдатова. В последний день голосования на выборах президента 64-летняя пенсионерка зажгла петарду, намереваясь бросить её в члена избирательной комиссии, но передумала и попыталась потушить её в туалете. В результате женщина получила травмы руки.

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