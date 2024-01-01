Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» У пермских кинематографистов сменился пиарщик Общественные связи будет курировать Дарья Лысакова Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С 9 апреля у киностудии «Новый курс» и Пермского отделения Союза кинематографистов РФ появился новый пиар-менеджер. Это Дарья Лысакова. Она выпускница филологического факультета ПГНИУ, направление «Медиакоммуникации».

В настоящее время Дарья учится в магистратуре филологического факультета, направление «Видеожурналистика и документальное кино». Работала контент-менеджером в различных сферах бизнеса.

Прежний пиар-менеджер пермских документалистов Рината Хайдарова намерена заняться проектным менеджментом в сфере культуры.

Напомним, директором киностудии «Новый курс» является продюсер Владимир Соколов, а председателем Пермского отделения Союза кинематографистов — режиссёр Ольга Аверкиева.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в конце марта проектный офис «Пермь-300» покинул руководитель пиар-направления Алексей Папулов. Как пояснил изданию он сам, в ближайшие месяцы он намерен отдохнуть, а летом вернётся в прежнюю команду, чтобы осуществлять внешние коммуникации фестиваля «Город встреч».

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