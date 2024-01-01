В марте в Перми подешевели новостройки В целом по России цены продолжают расти Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За март новостройки в Перми подешевели по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3%. Сейчас квадрат стоит 124,7 тыс. руб. Примечательно, что средняя цена переуступки от физлица оказалась выше стоимости метра у девелопера в среднем на 16 тыс. руб. за кв. м. Об этом сообщает «Яндекс.Недвижимость», проанализировав базу объявлений.

Цены на первичную недвижимость опустились также в Калининграде (-4%) и Санкт-Петербурге (-0,2%). Минимальный рост цен зафиксирован в Москве (+0,5%), Волгограде (+0,4%) и Омске (+0,3%). В среднем по России «первичка» подорожала на 1,7%. Лидером роста стоимости «квадрата» в новостройках стал Челябинск (+8,6%). За март количество предложений в новостройках увеличилось на 2,6% в среднем по стране, а за год рост составил 9%.

Как отмечает коммерческий директор «Яндекс.Недвижимость» Евгений Белокуров, рост цен на первичную недвижимость в городах России продолжает замедляться. например, за февраль подорожание относительно января составляло 2%, теперь же только 1,7%. Также зафиксировано удлинение цикла сделки: раньше он составлял в среднем три месяца с момента первого контакта, а сейчас увеличился вдвое — до шести месяцев.

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