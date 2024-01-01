На пожаре в многоквартирном доме под Пермью погиб человек Причины ЧП устанавливаются Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В с. Усть-Качка Пермского муниципального округа днём 9 апреля загорелась квартира на втором этаже 4-этажного дома на ул. Краснознамённой. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, первыми к месту пожара прибыли огнеборцы 112 пожарной части. В ходе тушения был обнаружен погибший мужчина.

Ещё до прибытия огнеборцев самостоятельно из здания эвакуировались 15 человек. Приблизительная площадь пожара — 12 кв. м.

В настоящее время сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причины возникновения пожара.

«Уважаемые жители и гости Пермского края! Будьте внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдайте требования пожарной безопасности. При обнаружении пожара немедленно звоните по номерам: «01», «101», «112». Обязательно укажите, что горит, где возник пожар, а также сообщите свою фамилию. Примите меры по незамедлительной эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью — меры по тушению пожара в начальной стадии», — обратились к пермякам сотрудники ведомства.

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