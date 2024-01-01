В Перми сервис кикшеринга «Юрент» отключил для пользователей парковку в центре В компании исполнили требование мэрии Поделиться Твитнуть

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе сервиса по аренде электросамокатов «МТС Юрент», у пользователей больше не будет возможности парковаться в центре. Таким образом, сервис кикшеринга выполнил требования администрации. Кроме этого, увеличено число скаутов в городе, которые следят за порядком, — они ищут неправильно припаркованные самокаты. В компании просят пользователей с пониманием относиться к новым правилам и оставлять устройства на парковках, расположение которых указано в приложении.

Вместе с тем, как отмечают в «МТС Юрент», практика показывает, что пользователи «голосуют ногами».

«Люди привыкли пользоваться микромобильным транспортом там, где это необходимо. И очевидна эта необходимость именно центре, где начинается и завершается около 80% поездок. При этом в 89% случаев самокаты используются не для прогулок, а в качестве транспорта, чтобы добраться из одной точки города в другую, например, от остановки общественного транспорта — до работы, из офиса — домой», — пояснили в сервисе по аренде средств индивидуальной мобильности.

В «МТС Юрент» также отмечают, что «на месте городских властей стоило бы задуматься, как удовлетворить потребность людей в этом виде транспорта, и совместно с операторами организовать комфортные и упорядоченные парковки в центре города», «а не идти по пути запрета».

Напомним, в начале апреля в Перми начались рейды, в ходе которых специалисты районных администраций проводят проверки по припаркованным самокатам. За три дня с улиц города было вывезено 532 электросамоката, которые были припаркованы с нарушениями новых правил благоустройства.

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