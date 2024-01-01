Алёна Бронникова Учеников пермской школы эвакуировали из-за угрозы минирования Это уже третье сообщение о возможной минировании на текущей неделе Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В Перми 9 апреля в МАОУ «СОШ № 132» на ул. Баумана, 27 поступило сообщение о возможном минировании. Как сообщили в министерстве территориальной безопасности региона, на место незамедлительно выехали сотрудники оперативной службы.

«На телефон оперативных служб 9 апреля поступило сообщение о возможном минировании средней общеобразовательной школы № 132, расположенной в Перми. Оперативные службы своевременно оповещены и незамедлительно выехали на место», — сообщили в ведомстве.

В целях обеспечения безопасности ученики и сотрудники были эвакуированы. В данный момент проводится проверка учреждения. По данным минтербеза, угроз жизни и здоровью учащихся и работников нет. Жителей Перми просят соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

Днём ранее, 8 апреля, в Перми сообщалось об эвакуации учеников сразу двух городских школ. На телефон оперативных служб поступило сообщение о возможном минировании гимназии №33 (ул. Островского, 68) и средней общеобразовательной школы №42 (ул. Нестерова, 18). Оперативные службы при проверке взрывных устройств не выявили.

В конце марта на фоне трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» в торговые центры и учебные заведения Перми начали регулярно поступать сообщения о минировании.

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