В Перми эвакуировали учеников двух школ из-за угрозы минирования Тревога оказалась ложной, никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Днём 8 апреля на телефон оперативных служб поступило сообщение о возможном минировании гимназии №33 (ул. Островского, 68) и МАУ СОШ №42 (ул. Нестерова, 18). Об этом рассказали в пресс-службе краевого минтербеза.

По данным ведомства, оперативные службы были своевременно оповещены и незамедлительно выехали на место. По нашим данным, в гимназию №33 приезжал наряд Росгвардии.

Максим Артамонов

Для безопасности учащихся и персонала в гимназии № 33 провели эвакуацию.

После проверки взрывных устройств в обоих образовательных учреждениях не обнаружено. Угроз жизни и здоровью учащихся и работников нет, учебный процесс возобновлён, отметили в минтербезе.

Максим Артамонов

Напомним, в конца марта в Перми на фоне трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» в торговые центры и учебные заведения начали регулярно поступать сообщения о минировании.

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