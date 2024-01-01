Алёна Бронникова Из-за технического сбоя в ГИБДД в Перми приостановлена регистрация автомобилей Ведутся работы по устранению причин Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Госавтоинспекция Перми 9 апреля приостановила оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений. Как рассказал «Рифей» со ссылкой на ведомство, причиной стал технический сбой в программном обеспечении в регистрационно-экзаменационном подразделении УМВД по Перми.

«В настоящее время специалисты профильных подразделений МВД России принимают меры к устранению причин технического сбоя в работе информационных ресурсов. Просим граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы», — сообщили в ГИБДД.

В ведомстве дополнительно сообщат, когда возможность получить государственную услугу возобновится в полном объёме. Время работы подразделений Госавтоинспекции продлят для принятия всех обратившихся жителей города.

По информации СМИ, массовый сбой базы ГИБДД произошёл и в других регионах. После перехода на новое программное обеспечение система регистрации автотранспорта перестала загружать данные. Из-за этого все желающие зарегистрировать свою машину или получить права сегодня были вынуждены стоять в очередях. Ранее подобный сбой происходил в прошлом году.





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