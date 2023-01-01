В работе информационных ресурсов ГИБДД произошёл технический сбой Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В МВД России сообщили о техническом сбое вечером 4 октября в работе информационных ресурсов регистрационных подразделений ГИБДД страны, в том числе и Пермского края.

Из-за неполадок, случившихся минувшим вечером, увеличилось время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств. В МВД попросили граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и временно воздержаться от посещения МРЭО.

В редакцию телекомпании ВЕТТА обратились жители Перми, которые из-за случившихся неполадок не могли забрать свои автомобили со штрафстоянки на ул. Пушкина, 79.

О возобновлении оказания подразделениями ГИБДД госуслуг в полном объёме будет сообщено дополнительно.

Также в полицейском ведомстве заверили, что после восстановления работы сервиса все обратившиеся граждане смогут получить требуемые им государственные услуги вне зависимости от графика, в режиме «до последнего клиента».

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