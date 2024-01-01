Алёна Бронникова За три года стоимость квадратного метра в новостройках Перми выросла на 81% К марту 2024 года она составила 138,6 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми стоимость жилья в новостройках за три года выросла на 81,2%. По данным аналитического сервиса «Объектив.РФ», в марте 2021 года стоимость квадратного метра на рынке первичной недвижимости краевой столицы составляла 76,5 тыс. руб., а к марту 2024 года этот показатель вырос до 138,6 тыс. руб.

Эксперты отмечают тенденцию к увеличению стоимости жилья и уменьшению площади квартир. Так, средняя цена квартиры за три года выросла с 4,5 до 7,3 млн руб. — рост составил 61,4%. Средняя площадь жилья при этом снизилась с 59,1 до 52,7 кв. м.

В целом динамика изменения цены одного квадратного метра в новостройках была достаточно равномерной. С марта 2021-го по март 2022 года цена в новостройках повысилась на 20,9%, за следующий период — на 19,1%, сильнее всего — с марта 2023-го по март 2024 года, на 25,8%.

На увеличении стоимости жилья сказался не только общий рост стоимости строительства, но и другие экономические факторы. Удорожание новостроек в 2021 году произошло под влиянием активного спроса на фоне низких ипотечных ставок и развития программ льготной и семейной ипотеки, в 2022-м — на фоне геополитических событий, а в 2023-м — на фоне ускорения инфляции, ослабления курса рубля и ожидания отмены программы льготной ипотеки.

По сравнению с Екатеринбургом и Новосибирском, в Перми квартиры за три года подорожали сильнее, но в абсолютных значениях стоимость одного квадратного метра в Перми ниже. В Екатеринбурге рост цен составил 63,3%, до 148,8 тыс. руб., в Новосибирске — 71,1%, до 142,9 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что за год в Перми спрос на первичное жильё сократился на 34%. Предложение за год в Перми упало на 13%, а в целом по стране выросло на 27%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.