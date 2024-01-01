За год спрос на новостройки в Перми сократился на 34% Это связано с ситуацией в банковском секторе и с ипотечными программами Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

В «Авито Недвижимости» подвели итоги I квартала 2024 года на рынке новостроек. В Перми спрос на первичное жилье сократился на 34% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В среднем по России снижение составило 16%. Предложение за год в Перми упало на 13%, а в целом же по стране выросло на 27%.

Цены в Перми новых квартир по итогам I квартала 2024 года поднялись до 6,2 млн руб. (+15% за год и +5% за квартал). В среднем по России цены увеличились на 11%.

В I квартале 2024 года в большинстве городов спрос на квартиры в новостройках сократился. Но есть и локации с положительной динамикой. К примеру, в Москве спрос вырос на 19%, в Брянске — на 13%, в Рязани — на 7%.

Предложение по сравнению с I кварталом прошлого года выросло в 25 из 33 городов. Самый заметный — в Тюмени (в 3,3 раза). Самое значительное сокращение количества доступных объектов на первичном рынке отмечено в Сочи (-42%).

Цены на жильё в новостройках выросли во всех городах исследования, кроме Санкт-Петербурга. Там квартиры по сравнению с I кварталом 2023 года стали дешевле на 2%.

Как считает Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости», спрос на рынке новостроек в целом отражает ситуацию в банковском секторе и с ипотечными программами. В частности, с декабря 2023 года по льготной ипотеке первоначальный взнос вырос до 30%, а максимальная сумма субсидированного кредита составляет 6 млн руб. для всех регионов. При этом снижение спроса и увеличение предложения на рынке сдерживает рост цен.

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