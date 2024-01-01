Пик половодья на равнинных реках Прикамья ожидается к 20 апреля Существенный подъём воды прогнозируется к выходным Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Формирование пиков половодья на равнинных реках Пермского края (кроме северных районов) можно ожидать ближе к 20 апреля. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. В университете пояснили, что, согласно среднесрочным прогнозам погоды, после 15 апреля вероятно потепление, сопровождаемое существенными осадками. От их количества, которое пока сложно спрогнозировать, будет зависеть высота пиков.

В настоящее время, по данным синоптиков, в Прикамье наблюдаются медленные подъёмы уровней воды. Исключением стала река Быстрый Танып (Чернушка), где уже прошёл первый пик половодья с уровнем 359 см. На других реках медленное повышение уровней воды сохранится до выходных, когда можно ожидать уже более существенные подъёмы на фоне дождей и потепления 11-12 апреля.

Напомним, 7 апреля (в воскресенье) приток воды в Камское водохранилище превысил 1 тыс. куб. м/с, что означает официальное начало весеннего половодья. Паводок в регионе начался раньше средних сроков, но позже, чем в прошлом году: тогда из-за аномально тёплого марта половодье началось 28 марта.

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