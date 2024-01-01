Директора организации в Перми осудят за кражу денег с карты сотрудницы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудником отдела МВД России «Пермский» направлено в суд уголовное дело в отношении 51-летнего директора ООО. Ему предъявляются обвинения в совершении кражи (ст. 158 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Следствием было установлено, что в январе прошлого года мужчина попросил потерпевшую, с которой он был знаком и которая была его подчинённой, оформить на себя две дебетовые карты для использования в работе. Злоумышленник установил онлайн-приложения банков на свой телефон, лишив женщину контроля над финансовыми операциями.

В следующем месяце фигурант без ведома пострадавшей взял на её имя кредиты на большую сумму. Женщина узнала об этом спустя полгода, когда ей стали приходить требования от банков. Общий ущерб составил более 1 млн руб.

Мужчина признался, что не имел цели обмануть и планировал вернуть деньги, но из-за финансовых проблем не смог этого сделать.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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