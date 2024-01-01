Власти Пермского края рассказали о начале пожароопасного сезона В центральных и южных районах он начнётся 20 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, с учётом метеорологических условий прошлых лет, установило даты начала пожароопасного сезона на территориях региона. Соответствующий приказ от 5 апреля опубликован на официальном сайте ведомства.

Так, с 20 апреля пожароопасный сезон откроется в южных, где уже сошёл снег, и центральных районах Пермского края. В их число попадают территории Добрянского Закамского, Кишертского, Кудымкарского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенского, Октябрьского, Осинского, Очёрского, Пермского, Сивинского, Чайковского и Юсьвинского лесничеств.

Затем, с 27 апреля пожароопасный сезон откроется на территории Березниковского, Вайского, Веслянского, Гайнского, Горнозаводского, Кизеловского, Колвинского, Косинского, Кочёвского, Красновишерского, Соликамского, Чердынского, Чусовского и Юрлинского лесничеств.

С началом сезона в регионе обеспечивается полная готовность сил и средств пожаротушения лесопожарных формирований, дежурство ответственных работников в выходные и праздничные дни, координация действий авиационных и наземных служб тушения, а также ведётся мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров.

В минприроды напоминают, что во время пожароопасного сезона запрещается сжигать порубочные остатки, горючие материалы и мусор, разводить костры в лесах вне оборудованных кострищ и открытый огонь в парках и на сельскохозяйственных угодьях.

В прошлом году пожароопасный сезон был открыт с 17 апреля на юге и в центральной части Пермского края, а в северных районах — с 9 мая.

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