Елена Синица
С 17 апреля в Пермском крае открывается пожароопасный сезон
В части лесничеств он стартует в мае
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В Пермском крае скоро откроется пожароопасный сезон. Об этом сообщает пресс-служба краевого минприроды в своём телеграм-канале.
Так, с 17 апреля пожароопасный сезон откроется на территории Добрянского Закамского, Кишертского, Кудымкарского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенского, Октябрьского, Осинского, Очёрского, Пермского, Сивинского, Чайковского, Юсьвинского лесничеств Пермского края.
Затем, с 9 мая пожароопасный сезон откроется на территории Березниковского, Вайского, Веслянского, Гайнского, Горнозаводского, Кизеловского, Колвинского, Косинского, Кочёвского, Красновишерского, Соликамского, Чердынского, Чусовского, Юрлинского лесничеств.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае с конца марта МЧС зарегистрировало несколько случаев возгорания сухой растительности на пяти территориях. Первый случай зафиксировали 31 марта.
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