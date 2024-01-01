Во время половодья в Пермском крае может затопить 15 населённых пунктов Приток воды в Камское водохранилище ожидается выше средних значений на 30% Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае в 2024 году при развитии наихудшего сценария весеннего половодья в зоне затопления могут оказаться 15 населённых пунктов из 12 муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

По данным ведомства, при сохраняющихся гидрометеорологических условиях объём стока половодья в этом году ожидается больше прошлогодних показателей, но меньше показателей 2020 года. Водность рек не превышает средней многолетней величины: 70-100% от нормы, высота снежного покрова по всему краю почти не превышает норму. По прогнозам, приток воды в Камское водохранилище в апреле будет выше среднемноголетних значений на 30%.

В ГУ МЧС Прикамья предложили три варианта развития половодья на территории региона: благоприятного, когда пики половодья окажутся низкими, вероятного — когда уровни воды окажутся близкими к верхнему пределу ожидаемых значений, и ухудшение гидрологической обстановки возможно в шести муниципалитетах. Третий, наихудший сценарий развития половодья, характеризуется аномальными отклонениями от нормы, интенсивным снеготаянием, выпадением большого количества дождей и пр., когда уровни воды могут достигнуть верхнего предела интервала ожидаемых значений.

В список муниципалитетов в зоне возможного затопления при третьем варианте развития половодья попали Кудымкар и с. Кува (Кудымкарский МО), сёла Карагай и Козьмодемьянск (Карагайский МО), с. Моховое (Кунгурский МО), Чусовой и п. Бобровка (Чусовской ГО), д. Качка (Пермский МО), п. Ласьва (Краснокамский МО), п. Сергеевский (Гайнский МО), п. Усть-Нытва (Нытвенский ГО), д. Комариха (Ильинский ГО),с. Юсьва (Юсьвинский МО), с. Юрла (Юрлинский МО) и с. Соснова (Чайковский ГО).

В последний раз неблагоприятное развитие половодья отмечалось в 2020 году. Водность большинства рек тогда в 2-4 раза превысила среднее многолетнее значение, высокая водность сохранялась на протяжении всей зимы. Однако в 2024 году отмечается низкая водность, поскольку 2023 год наблюдался очень засушливым.

Ранее в ведомстве предупредили о начале половодья на Камском водохранилище. Паводковая обстановка находится под контролем, затоплений территорий не зафиксировано. Жителей призвали максимально готовиться к встрече со стихией.

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