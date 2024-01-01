На Камском водохранилище в Пермском крае официально началось половодье Подтоплений пока не зафиксировано Поделиться Твитнуть

фото: служба спасения Перми

В Главном управлении МЧС по Пермскому краю информируют: на Камском водохранилище началось половодье, паводковая обстановка находится под контролем, затоплений территорий не зафиксировано.

Вместе с тем, в ведомстве призвали жителей максимально готовиться к встрече со стихией. В большей степени это касается владельцев частных домов, которые может подтопить талыми водами.

«По возможности застрахуйте имущество, очистите от мусора водоотводные каналы в районе вашего дома, заранее составьте перечень документов, личных вещей, нужных в случае эвакуации, обезопасьте домашних животных, перегнав их на возвышения. Всю информацию о расположении мест сбора для эвакуации, пунктах временного размещения можно уточнить в администрации вашего муниципального образования», — говорится в сообщении МЧС.

Также в ведомстве рассказали, что делать, если если всё-таки вода подошла к дому.

«Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, детям и людям преклонного возраста, по возможности поднимите вещи выше уровня пола. Заделайте щели в дверях, окнах подвалов и первых этажей. Положите в сумку документы, теплые вещи, запас продуктов питания, медикаменты и воду (на случай эвакуации). При резком подъёме уровня воды, поднимитесь на верхние этажи, чердак и крышу, сигнализируйте спасателям, чтобы они быстро вас нашли, и не отказывайтесь от эвакуации, вы можете не знать, как высоко поднимется вода в ближайшее время, — рекомендуют в ведомстве. — Если вы решили самостоятельно покинуть опасную зону, используйте лодки, катера, плоты из брёвен и других подручных материалов, при этом не забывайте про спасательные жилеты».

При возникновении угрозы нужно звонить по номеру 112.

Как подтвердил губернатор Дмитрий Махонин, ситуация с паводком в регионе в настоящий момент штатная. На возможные происшествия готовы отреагировать 9,7 тыс. человек, свыше 2 тыс. единиц техники, 216 единиц плавсредств. Для мониторинга и контроля за гидрологической обстановкой задействованы 54 постоянных гидрологических поста Росгидромета и 104 временных водомерных поста. Спланировано 159 пунктов временного размещения населения во всех территориях, подверженных угрозе подтопления.

«Поручил министру природных ресурсов Дмитрию Белановичу и министру территориальной безопасности Виктору Батмазову усилить контроль за выполнением муниципалитетами плана противопаводковых мероприятий, проводить регулярный мониторинг обстановки», — написал глава региона в своём тг-канале.

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