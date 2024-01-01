«Пермский марафон» признали одним из лучших беговых событий России Оценка мероприятия уж шесть лет не опускается ниже максимальной Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Платформа RussiaRunning в честь своего 10-летия отметила лучшие беговые события России, в их число вошёл «Пермский марафон». Как рассказал в своём telegram-канале мэр Перми Эдуард Соснин, награждение состоялось в рамках XVI конференции организаторов проекта Всероссийской федерации лёгкой атлетики «Национальное беговое движение» в Сочи.

«Пермский марафон» получил диплом в номинации «Устойчивое развитие».

«Ежегодно наш марафон держит высокую оценку. Шесть лет подряд она не опускается ниже 5* — это максимальный рейтинг на RussiaRunning. Он формируется экспертами на основе множества критериев. Мы ежегодно стремимся к улучшению этих результатов, что подтверждает растущее с каждым годом количество участников», — сообщил глава города.

Максимальная оценка по критериям составляет 10 баллов. Так, за медицинское сопровождение и безопасность события «Пермский марафон» получил 9,7, за организацию соревновательной трассы — 9,8, за компетентность и отзывчивость персонала — 9,9. По критерию «Организация зон стартово-финишного городка» мероприятие оценили в 9,7 баллов, «Качество медалей» — 9,8, «Информационная поддержка мероприятия» — 9,7.

Регистрация на «Пермский марафон» проходит на сайте RussiaRunning. Событие с 2020 года входит в международный рейтинг соревнований по версии World Athletics, а в России находится в тройке лучших (по результатам уступает Чемпионату России по марафону и «Московскому марафону»).

В 2024 году «Пермский марафон» пройдёт 7 и 8 сентября. На 5 апреля регистрацию прошли уже 5 тыс. участников.

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