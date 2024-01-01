На «Пермский марафон» зарегистрировались 5 тысяч человек Забеги пройдут 7 и 8 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На дистанцию в 3 км «Пермского марафона» (0+) заявились уже более 1,7 тыс. человек, на 5 и 10 км занято 900 слотов, в самом марафоне в 42 км изъявили желание участвовать 227 любителей бега. Всего же на начало апреля зарегистрировалось около 5 тыс. человек. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Он напомнил, что в этом году количество слотов увеличено до 13 тыс. (в пошлом году мероприятие собрало 12 тыс. человек).

«Надеюсь, в этот раз мы установим новый рекорд. Тем более, что на «Пермском марафоне-2024» впервые предусмотрены особые «семейные пакеты», приуроченные к Году семьи, а также для участников СВО предусмотрена бесплатная регистрация», — написал градоначальник. Он добавил, что организаторы ждут также командных заявок от учреждений, предприятий и спортивных клубов.

Регистрация на «Пермский марафон» проходит на сайте RussiaRunning. Событие с 2020 года входит в международный рейтинг соревнований по версии World Athletics, а в России находится в тройке лучших (по результатам уступает Чемпионату России по марафону и «Московскому марафону»). «Пермский марафон» пройдёт 7 и 8 сентября 2024 года.

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