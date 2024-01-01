На время просушки дорог в Прикамье запретят движение большегрузов Ограничения вводятся с 10 апреля Поделиться Твитнуть

В Пермском крае вводятся сезонные ограничения для большегрузов, нагрузка на ось которых превышает допустимые в этот период значения. Об этом напомнили в минтрансе региона. Соответствующее распоряжение в ведомстве приняли ещё в марте.

На региональных дорогах с переходным типом покрытия ограничения будут действовать с 10 апреля по 9 мая включительно, а на региональных дорогах с асфальтобетонным покрытием — с 17 апреля по 16 мая. В основном, ограничение будет касаться автомобилей с нагрузкой на ось свыше 8 тонн, но есть участки, где запретят движение машинам с нагрузкой 4 тонны.

Полный перечень дорог, где, когда и какие вводятся ограничения, прописано в документе, который опубликован на сайте министерства. Там же содержится информация о порядке и местах выдачи специальных разрешений. Контролировать соблюдение ограничительных мер будут сотрудники ГИБДД.

Также в ведомстве напомнили, что ограничения для тяжеловесного транспорта на региональных дорогах с асфальтобетонным покрытием будут вводиться с 1 июня по 31 августа с 10:00 до 22:00 при температуре воздуха свыше 32°C.

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