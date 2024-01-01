Телеканал Перми выпускает новую передачу о кафе и ресторанах города Один из слоганов новой программы — «О вкусах не спорят» Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

Телеканал «Ветта 24» запускает телепроект «Самый сок». Новая еженедельная программа станет своего рода гастрономическим путешествием по Перми.

В передаче будут представлены местные кафе, семейные рестораны, пиццерии, блинные, пельменные, бургерные. Зрители будут голосовать в сообществе канала ВКонтакте, чтобы решить, какой ресторан посетит журналист. Каждый выпуск будет посвящён отдельному блюду.

Создательница шоу Анастасия Петухова берёт на себя новую роль фуд-блогера. Станислав Уланов, главный редактор телеканала, отмечает, что этот формат сочетает в себе традиционный журналистский метод «проверено на себе» и современную подачу. Не претендуя на роль кулинарного критика, автор будет исследовать город с гастрономической точки зрения и поможет создать телезрителям карту «вкусных» мест.

Один из слоганов новой программы — «О вкусах не спорят», а это значит, что журналист будет высказывать исключительно личное мнение.

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