На Ямале туристы из Перми попали в сильнейшую метель Они участвуют в экспедиции с путешественниками из других регионов Поделиться Твитнуть

Фото: Константин Кузнецов

Неподалёку от посёлка Харп (Ямал) пять снегоходчиков из Екатеринбурга, Перми и Сыктывкара попали в сильнейшую метель. Экспедиционная группа оправилась в путешествие из посёлка Инта в Республике Коми 3 апреля, чтобы на снегоходах доехать до берега Северного Ледовитого океана. Их путь лежал вдоль Уральского хребта, однако 5 апреля они оказались в плену настоящей бури с сильной пургой. Об этом сообщает издание 66.ru.

По словам руководителя экспедиции Константина Кузнецова из Екатеринбурга, туристы сделали остановку, чтобы протереть маски от снега, однако трёхминутной остановки хватило, чтобы снегоходы забило снегом, и техника отказала.

«Я оказался на расстоянии 150 метров от ребят. Но мы не могли добраться друг до друга из-за сильного ветра. Чтобы сохранить тепло, мне пришлось вырыть небольшую пещеру в снегу, где я на несколько часов укрылся от снега и ветра», — пояснил Кузнецов.

Через некоторое время, когда ветер ослаб, мужчина пешком добрался до остальных участников экспедиции. Вместе они установили палатку, при этом несколько человек получили обморожения. Туристы не стали устанавливать печку, так как из-за сильного ветра её могло опрокинуть.

В таких условиях туристы могли бы продержаться два-три дня, поэтому решили вызывать спасателей.

Вечером 6 апреля до путешественников добрались сотрудники отряда «ЯмалСпас». Они приехали на тяжёлом гусеничном вездеходе, всех людей вывезли в посёлок Харп.

Сейчас туристы ждут, когда улучшится погода, чтобы эвакуировать оставшиеся в тундре снегоходы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.