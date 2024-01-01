Гандболисты «Пермских медведей» не смогли стать призёрами чемпионата России Они проиграли дома ЦСКА Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

В воскресенье, 7 сентября, «Пермские медведи» сыграли дома с московским ЦСКА в мужской гандбольной Суперлиге. Матч завершился победой гостей со счетом 34:30.

Самым результативным игроком матча стал правый полузащитник «Пермских медведей» Дмитрий Свистунов. Он забил восемь мячей в матче, а левые крайние ЦСКА Дмитрий Ионов и Станислав Садовский — по шесть.

«Пермские медведи» занимают четвертое место в турнирной таблице Суперлиги, набрав 27 очков в 22 матчах. ЦСКА за столько игр набрал 40 очков и лидирует в первенстве.

Теперь пермские гандболисты выступят на «Финале четырёх», который пройдёт в СК имени Сухарева в Перми 13-14 апреля. Полуфинальные матчи будут сыграны 13 апреля, на следующий день состоятся игры за третье место и за первое. По результатам жеребьёвки в полуфиналах встретятся «Чеховские медведи» (Чехов) — ЦСКА (Москва); «Пермские медведи» (Пермь) — СКИФ (Краснодар). Действующий победитель турнира — «Чеховские медведи».

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