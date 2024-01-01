В России появился новый праздник День работника электронной промышленности будут отмечать в октябре Поделиться Твитнуть

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о закреплении в календаре даты нового профессионального праздника - Дня работника электронной промышленности. Он будет отмечаться в первое воскресенье октября, сообщается на сайте правительства.

С инициативой ввести новый праздник в кабинет министров обратился президент Российской академии наук Геннадий Красников. Его поддержали участники отрасли.

Как говорится в сообщении, электронная промышленность сейчас является одной из стратегических отраслей экономики РФ. Общее число работников, занятых в государственных и частных предприятиях электронной промышленности, превышает 300 тыс. человек.

Электронная промышленность производит транзисторы, интегральные микросхемы и электровакуумные приборы, а также изделия и оборудование, содержащие эти компоненты. Основные профессии отрасли: инженер-радиоэлектронщик, инженер по наноэлектронике, инженер-схемотехник, программист микроконтроллеров, проектировщик промышленной робототехники, специалист по электронным приборам и устройствам и др.

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