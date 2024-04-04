В апреле в Прикамье ожидается увеличение количества свадеб На 24 число заявление подала 231 пара Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Пермском крае в региональном Управлении ЗАГС ожидают рост числа бракосочетаний. Этот весенний месяц считается счастливым для молодожёнов, сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на ведомство.

В частности, пары активно записывались на три красивые даты с комбинацией «двоек» и «четвёрок»: 04.04.2024, 20.04.2024 и 24.04.2024. Так, на 24 апреля было подано 231 заявление на регистрацию брака, а в первый день апреля в регионе сыграли свадьбу 19 пар.

Напомним, ранее управление ЗАГС Пермского края представило статистику по свадьбам и разводам с начала года. Сообщалось, что с января по февраль в Перми поженились 768 пар, а развелась 851. В аналогичном периоде прошлого года было заключено браков на 5% больше, а разводов на 6% меньше.

Больше всего разводов было отмечено в Мотовилихинском и Свердловском районах.

В целом по региону ситуация по свадьбам и разводам оказалась тоже не в пользу браков: поженились 1500 пар, а развелись 1895.

Кроме того, органы ЗАГС обнародовали данные по рождаемости и смертности с начала года. В Перми рождаемость в январе-феврале увеличилась на 3%, а в целом по краю уменьшилась на 2% по сравнению с АППГ.

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