Максим Артамонов В Перми пары стали чаще разводиться С начала года количество разводов превысило количество заключённых браков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление ЗАГС Пермского края представило статистику по свадьбам и разводам с начала года. Так, с января по февраль в Перми поженились 768 пар, а развелись 851. В аналогичном периоде прошлого года было заключено браков на 5% больше, а разводов на 6% меньше.

В лидерах по разводам оказались Мотовилихинский и Свердловский районы.

В Пермском краю ситуация по свадьбам и разводам оказалась тоже не в пользу браков: поженились 1500 пар, а развелись 1895.

Также органы ЗАГС обнародовали данные по рождаемости и смертности с начала года. В Перми рождаемость в январе-феврале увеличилась на 3%, а в целом по краю уменьшилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что касается смертности, то за два месяца этого года он была выше, чем в прошлом году: на 7% в Перми и на 9% — в Пермском крае.

Как ранее писал «Новый компаньон», чаще всего в начале года рожали женщины 30-34 лет. Самой молодой маме оказалось 14 лет, а самой взрослой — 47. Женщина родила в 2024 году 12-го ребёнка. Самыми молодыми отцами стали двое молодых людей, не достигших совершеннолетия, на момент рождения ребёнка им было по 17 лет. Самому взрослому папе оказалось 68 лет. В возрасте старше 60 лет в январе отцами стали пять мужчин.

При этом уровень рождаемости в прошлом году снизился на 1% по сравнению с годом ранее. В целом за 2023 год было зарегистрировано 11 тыс. рождений (за 2022-й — 11,2 тыс.). Также на 5% снизилось количество зарегистрированных браков, и на 6% выросло число разводов.

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