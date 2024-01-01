Алёна Бронникова В Прикамье с начала года родилось более 1800 детей Это на 7% меньше, чем в АППГ Поделиться Твитнуть

С начала 2024 года на территории Пермского края родилось 1809 детей, это на 7% меньше, чем в январе прошлого года. Как отмечает пресс-служба регионального управления ЗАГС, традиционно мальчиков оказалось больше, чем девочек — 924 против 885.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных двоен выросло до 22. В январе 2023-го родилось 17 пар близнецов.

По данным ЗАГС, чаще всего рожали женщины 30-34 лет. Самой молодой маме оказалось 14 лет, а самой взрослой — 47. Женщина родила в 2024 году 12-го ребёнка. Самыми молодыми отцами стали двое молодых людей, не достигших совершеннолетия, на момент рождения ребёнка им было по 17 лет. Самому взрослому папе оказалось 68 лет. В возрасте старше 60 лет в январе отцами стали пять мужчин.

Ранее «Новый компаньон» писал, что уровень рождаемости в прошлом году снизился на 1% по сравнению с годом ранее. В целом за 2023 год было зарегистрировано 11 тыс. рождений (за 2022-й — 11,2 тыс.). Также на 5% снизилось количество зарегистрированных браков, и на 6% выросло число разводов.

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