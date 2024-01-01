В Прикамье прокуратура начала проверку по факту затопления улицы в Яйве
Ранее пользователи соцсетей публиковали фото и видео происшествия
Прокуратура Александровска взяла на контроль ситуацию с частичным подтоплением участка дороги и отдельных жилых строений по ул. Парковой в п. Яйва. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В прокуратуре уточнили, что причина подтопления — резкое кратковременное повышение температуры воздуха, активное таяние снега и большой объём талых вод, поступающих в ливневую канализацию.
Протяжённость подтопленного участка составила около 100 м, а глубина воды доходила до 30 см.
Напомним, 6 апреля в местных пабликах и телеграм-каналах появились сообщения о паводковом подтоплении в Яйве. Пользователи публиковали фото и видео.
Позже в МЧС сообщили, что речь идёт о подтоплении одного участка проезжей части ул. Парковой (ул. Парковая, 3 — ул. Заводская, 34). Оно происходит в этом месте ежегодно в период обильного таяния снега и подъёма талых вод. Участок дороги находится в низине, кроме того, вдоль проезжей части идут водоотводные канавы.
Администрация Александровского муниципального округа начала откачку талых вод в ливневую канализацию.
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