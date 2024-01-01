Под воду ушла одна из улиц в посёлке Яйва Пермского края Поделиться Твитнуть

Яйва / фото: телеграм-канал Пермский край

В пабликах и телеграм-каналах Пермского края появились сообщения о паводковом подтоплении пос. Яйва в Пермском крае. Выкладываются также фото и видео. В МЧС по региону прокомментировали ситуацию.

По информации спасателей, которые ссылаются на данные администрации Александровского МО, речь идёт о подтоплении одного участка проезжей части ул. Парковой населённого пункта (в районе ул. Парковой, 3 — ул. Заводской, 34). Отмечается, что оно происходит здесь ежегодно в период обильного таяния снега и подъёма талых вод. Участок дороги находиться в низине, кроме того вдоль проезжей части идут водоотводные канавы.

Протяжённость подтопленного участка проезжей части сейчас примерно 50 м. На текущий момент уровень подтопления проезжей части составляет 20 см в самом глубоком месте. При этом пешеходная зона дороги свободна от воды, движение не затруднено.

Администрацией Александровского муниципального округа организованы мероприятия по откачке талых вод в ливневую канализацию.

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