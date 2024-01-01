В ДТП в Пермском крае погиб пешеход Поделиться Твитнуть

Около 2 часов ночи 6 апреля в Пермском крае произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

Как рассказали в краевой ГИБДД, авария случилась на автодороге Ванюки – р. Пыж. В направлении п. Сокол двигался автомобиль «Хендай Солярис» под управлением 24-летнего юноши, на 2 км он допустил наезд на пешехода 1970 г.р. В результате автоаварии мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП инспекторы проводят проверку, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Госавтоинспекции Прикамья сообщили об аварии 4 апреля на автодороге Пермь—Ильинский. В ней пострадали пять человек. Причиной аварии стал водитель, решивший сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и наехал на железобетонное ограждение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.