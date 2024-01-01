В Пермском крае пьяный водитель едва не устроил смертельное ДТП
В аварии пострадали четверо пассажиров, а его самого госпитализировали
Как сообщили в Госавтоинспекции Прикамья, 4 апреля на автодороге Пермь—Ильинский произошло ДТП, в котором пострадали пятеро человек. Причиной аварии стал водитель, решивший сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительным данным, около 12:30 со стороны Перми по направлению в Ильинский двигался автомобиль «ВАЗ 21120», водитель которого был пьян (1,38 мг/л). В какой-то момент он наехал на железобетонное ограждение.
Самого водителя госпитализировали, а четверо пассажиров получили травмы. Медики оказали им помощь на месте.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Полиция уточняет все обстоятельства инцидента.
В Госавтоинспекции напоминают, что за пьяное вождение предусмотрена административная ответственность в виде большого штрафа, лишения прав или ареста. При повторном нарушении водителю грозит уже уголовная ответственность с конфискацией автомобиля.
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