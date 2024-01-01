Назначена дата похорон ветерана Пермского театра кукол Они пройдут на Южном кладбище Поделиться Твитнуть

Татьяна Шерстневская

Пермский театр кукол

Прощание с заслуженным работником культуры России, долгое время проработавшей заведующей литературной частью Пермского театра кукол Татьяной Шерстневской состоится 8 апреля в Перми, в малом ритуальном зале по адресу: ул.Старцева, 61. Начало в 11:40. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Сами похороны состоятся на Южном кладбище. "Похороним маму рядом с её матерью, актрисой драмы», – сообщил perm.aif.ru сын Татьяны Шертневской.

О кончине Татьяны Сергеевны на 82 году жизни стало известно 5 апреля.

«Случаются утраты, узнав о которых, чувствуешь, что время остановилось, и привычный ход вещей перестал иметь смысл. Сегодня театр замер в скорбном молчании: не стало Татьяны Сергеевны Шерстневской. <...> Татьяна Сергеевна — это открытое сердце, полное любви к театру, а главное, чуткости к людям. В нашей памяти она навсегда останется человеком проницательным, отзывчивым, глубоко вдумчивым и светлым», — говорилось в некрологе, опубликованном в тот день на странице театра кукол в соцсети ВКонтакте.

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