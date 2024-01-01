Скончалась завлит Пермского театра кукол Татьяна Шерстневская О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно Поделиться Твитнуть

Татьяна Шерстневская

Пермский театр кукол

В Перми скончалась заслуженный работник культуры России, заведующая литературной частью Пермского театра кукол Татьяна Шерстневская. Об этом сообщили в театре.

«Случаются утраты, узнав о которых, чувствуешь, что время остановилось, и привычный ход вещей перестал иметь смысл. Сегодня театр замер в скорбном молчании: не стало Татьяны Сергеевны Шерстневской», — говорится в некрологе, опубликованном на странице театра кукол ВКонтакте.

Татьяна Шерстневская родилась в 1942 году. Её отец, театральный режиссёр, был репрессирован и расстрелян, а мать, актриса драматического театра, была вынуждена уехать из Калинина в Киров, а затем в Молотов.

Татьяна Сергеевна была деятельным человеком, она выступила инициатором многих постановок на сцене театра, автором цикла бесед и экскурсий по театру, создателем проекта «Театр — детям села», организатором презентаций альманаха «Оляпка», праздников «Книжного форума» по лучшим изданиям Приволжского округа, 50-летия журнала «Весёлые картинки», фестивалей «Артмосфера», «Кукольный карнавал», «Маленькая ширма» и многих других.

Помимо работы в театре, Шерстневская читала лекции в Пермском педагогическом и государственном университетах, Пермском колледже культуры и искусства, Пермском Доме учителя и Доме народного творчества, была корреспондентом изданий «Звезда», «Пермские новости», «Вечерняя Пермь», являлась членом Союза театральных деятелей, Союза журналистов России и Учёного совета Пермского краеведческого музея.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

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