Жители деревни в Пермском крае попросили президента передвинуть столб Поделиться Твитнуть

Общероссийский народный фронт

Жители дер. Заполье Култаевского сельского поселения Пермского муниципального округа просят президента передвинуть столб. Жалобу на мешающее им сооружение люди отправили на Прямую линию Владимира Путина (она состоялась в декабре 2023 года). Просьбу тогда не озвучили, но к решению вопроса подключился «Народный фронт / Пермский край». Об этом представители общественного движения сообщили в своём телеграм-канале.

Суть проблемы в том, что посреди дороги на ул. Дальней стоит столб линии электропередачи и мешает проезду крупногабаритных автомобилей и спецтехники, затрудняет завоз материалов и тормозит строительство.

Россети отказались переносить сооружение, так как установка была согласована с владельцами земли, правда, мнения жителей никто не спрашивал. Теперь людям предлагается оплатить все расходы и затраты по переносу опоры, а также по восстановлению электроснабжения.

«Люди в деревне несколько лет терпят неудобства из-за неудачного расположения опоры электропередачи, неосмотрительно санкционированного чиновниками. Обратились в администрацию Пермского района и будем добиваться переноса столба», — сообщили активисты ОНФ.

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