Снижение рождаемости привело к закрытию роддома в Краснокамске Теперь рожениц везут в Пермь Поделиться Твитнуть

Главный врач центральной больницы в Краснокамске Пермского края Константин Самойлов, выступая перед депутатами местной думы с докладом об итогах работы в 2023 году, объяснил почему пришлось закрыть в городе единственное акушерское отделение и передать его функции на уровень Перинатального центра Перми.

По словам Константина Самойлова, в Краснокамском округе уже десять лет идёт неуклонное снижение рождаемости. Если раньше в территории рождалось более 1000 младенцев в год, то сегодня — менее 600. Финансирование по этому направлению сократились почти вдвое. Соответственно, решение закрыть краснокамский роддом «выглядит не таким уж нелогичным». Об этом пишет газета «Вечерний Краснокамск».

Напомним, закрытие роддома в Краснокамске произошло в мае прошлого года.

В докладе Самойлов также отметил проблему нехватки кадров. В прошлом году в учреждении работало 154 врача (73% от потребности) и 372 средних медицинских работника (89%). Некомплект участковых терапевтов — где-то на треть, не хватает физиотерапевтов, травматологов-ортопедов, кардиологов, неврологов и пр. Нет детского кардиолога, детского эндокринолога, пульмонолога, рефлексотерапевта.

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