Следком начал проверку по факту незаконного захоронения человека в могиле ветерана в Прикамье О её результатах доложат Александру Бастрыкину Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следственными органами СУ СК России по Пермскому краю организовано проведение доследственной проверки по сообщению о незаконных действиях ритуальной компании в Пермском крае.

В пресс-службе следкома пояснили, что её причиной стали сообщения в СМИ о происшествии в Нытве, где на городском кладбище в могиле ветерана Великой Отечественной войны был захоронен ещё один человек.

О ходе проверки и её итогах будет доложено в центральный аппарат Следственного комитета России. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по региону Денису Головкину отчитаться по этому вопросу лично.

О происшествии в Нытве писал и «Новый компаньон». Напомним, что «кладбищенское дело» дошло до суда. Подзахоронение в могилу ветерана было признано незаконным, тело было эксгумировано и перезахоронено в другом квартале, могила была восстановлена в прежнем виде. Суд постановил выплатить истцам (родственникам ветерана) в качестве компенсации морального вреда по 20 тыс. руб. с МБУ «Благоустройство», ритуальной фирмы «Содействие» и дочери подзахоронённого.

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