В Пермском крае в могилу ветерана войны незаконно похоронили другого человека Родственники только через суд смогли добиться эксгумации и компенсации вреда Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Нытве ритуальная фирма «Содействие» подзахоронила в могилу ветерана Великой Отечественной войны Екатерины Ощепковой без согласия родственников и других разрешительных документов чужого человека — некую Галину Долгих. Об этом сообщает 59.ru.

Родственники, придя на могилу Ощепковой на Нытвенское городское кладбище в 2022 году, были шокированы, увидев на этом месте новый могильный крест с табличкой «Вечная память. Долгих Галина Федоровна». Памятник же Екатерины Ощепковой пропал.

В ходе разбирательств выяснилось, что Галину Долгих похоронила в этом месте её дочь, договорившись с МКУ Благоустройство и ритуальной фирмой «Содействие».

Родственники ветерана обратились в прокуратуру, потребовав возбудить уголовное дело.

Как рассказал ритуальщик, который выполнял работу, дочь Галины Долгих убедила его в том, что выбранная могила — последнее желание её матери, которая якобы была дальней родственницей Ощепковой. Впоследствии это не подтвердилось, а исполнитель признался, что поверил заказчице на слово.

Решением Нытвенского суда подзахоронение в могилу к Ощепковой было признано незаконным, тело Галины Долгих эксгумировали и перезахоронили в другом квартале, памятник ветерана вернулся на прежнее место. Суд постановил выплатить родственникам Ощепковой в качестве компенсации морального вреда по 20 тыс. руб. с МБУ «Благоустройство», ритуальной фирмы «Содействие» и дочери подзахоронённой. Кстати, последняя в суде не участвовала, место её нахождения установить не удалось.

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