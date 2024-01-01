На Всероссийский турнир по чир спорту в Пермь приехали около 3 тысяч спортсменов Поделиться Твитнуть

Фото Людмилы Рыбьяковой

С 6 по 7 апреля в Перми пройдут седьмые Всероссийские соревнования по чир спорту (0+). По словам специалистов, это третьи по значимости состязания после чемпионата и Кубка России. Ежегодно турнир собирает порядка 3 тыс. участников. В этом году заявились спортсмены из 26 регионов.

Соревнования пройдут в УДС «Молот», вход свободный. Начало соревнований с 9 час утра в оба дня. В субботу в 14:00 состоится торжественный парад с выступлением чемпионов Высшей лиги КВН — Сборной Пермского края. В воскресенье в 18:00 начнётся гала шоу, где выступит известный пермский кавер-бэнд «Гуарана», эстрадно-симфонический оркестра под управлением дирижера Вячеслава Панова, пермский ди-джей Денис Мельников (диджей Дагрин).

Чир спорт развивается на территории 80 субъектах РФ, среди них Пермский край стабильно занимает лидирующее место.

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