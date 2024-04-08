В Перми с 8 по 17 апреля пройдут плановые отключения воды Опубликованы сроки и адреса домов Поделиться Твитнуть

По информации «НОВОГОР-Прикамье», для проведения плановых работ в период с 8 по 17 апреля будет временно прекращаться подача воды в отдельные дома. В этот время будут заменены задвижки, подключены и прочищены вновь построенные водоводы. В «НОВОГОРе» отмечают, что в указанных случаях ограничение подачи воды является необходимым условием технического процесса.

Для того чтобы не нарушить работу школ, детских садов и других социальных учреждений, некоторые отключения будут произведены в выходные. В компании просят делать запасы воды заранее.

Частичное отключение водопровода будет произведено по следующим адресам:

08.04.2024 9:00-12:00 — ул. Коломенская 30,32,34,55,55а,57,59;

08.04.2024 12:00-15:00 — ул. Пихтовая, 30а, 36а, 38а, 40а, 42; ул. Коломенская, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 24, 24а, 26, 51;

09.04.2024 9:00-17:00 — ул. Народовольческая 3,3а, ул. Революции, 9а ;

09.04.2024 10:00-12:00 — ул. Островского, 53,49,55, ул. Горького, 64,58,54,64/1, ул. М.Ямская, 2,2а,5а, ул. Пушкина 26;

09.04.2024 11:00-13:00 — ул. Фонтанная, 9,14,16, ул. Н. Островского 70, 72а, ул. Р.Крестьянская, 30, ул. Серединная, 19а;

09.04.2024 12:00-15:00 — ул. Революции, 2, ул. Веселая, 1, ул. Фонтанная 1а-3зд., 2а;

09.04.2024 14:00-17:00 — ул. Чернышевского 3,5,5а, Н. Островского, 82;

10.04.2024 с 09:00 до 11:00 — ул. 25 Октября, 68, 70, 81, 83, ул. Сибирская. 50, 52, ул. 1-я Красноармейская, д. 31;

10.04.2024 с 10:00 до 13:00 — ул. Елькина, д. 43,45,47,49;

10.04.2024 с 12:00 до 15:00 — ул. Новосибирская, д. 24, 26, ул. Гатауллина, 29/1,29/2;

10.04.2024 с 15:00 до 17:00 — ул. Куйбышева, 149, 151, 153, 155, 157, 159, ул. Гатауллина, 3, Новосибирская, 3, ул. Гатауллина, 4,3 (школа);

11.04.2024 9:00-17:00 — ш. Космонавтов 127,129,131,131а; ул. 9 Мая, 1,3;

С 10:00 10 апреля до 10:00 11 апреля — Серебрянский пр., 17 ;

10.04.2024 10:00-19:00 Серебрянский пр., 13,15;

16.04.2024 9:30-19:30 ул. Новосибирская, 14, 16, 18а, 18, 15, 17; ул. Сергинская, 20, 27.

Актуальную информацию о плановых ремонтных и профилактических работах с отключением холодной воды можно найти на сайте «НОВОГОРа» в разделе «Без воды».

Диспетчерская служба «НОВОГОР-Прикамье» работает с аварийными ситуациями (отключение холодной воды, аварии на водопроводе и канализации) и заявками на подвоз воды по тел. 2100-680, e-mail: call@novogor.perm.ru.

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