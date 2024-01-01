В минтербезе прокомментировали слухи о похищении ребёнка из детского сада Перми Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В пятницу, 5 апреля, в одном из пабликов Перми появилась информация о похищении ребёнка из детского сада на ул. Дружбы. Автор сообщения ссылался на охранника дошкольного учреждения, он также опубликовал фото автомобилей Росгвардии у детсада. В министерстве территориальной безопасности официально опровергли слухи.

«5 апреля 2024 года охранником дошкольного учреждения, расположенного на ул. Дружбы в Перми, при обходе территории был обнаружен рюкзак, о чём оперативные службы были своевременно оповещены и незамедлительно выехали на место. По результатам проверки угроз для жизни и здоровья детей и персонала детского сада № 272 не было и нет. В правоохранительные органы заявления о похищении ребёнка не поступали» , — ответили в ведомстве на запрос СМИ.

В минтербезе в очередной раз призвали жителей Прикамья ориентироваться только на официальные источники информации.

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