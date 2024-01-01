В Перми на Компросе демонтируют два павильона В них находятся магазин табачной продукции и кофейня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По распоряжению главы администрации Свердловского района Александра Филиппова, на Комсомольском проспекте, 69/2 снесут два незаконно возведённых торговых объекта. Документ опубликован на сайте мэрии.

В распоряжении сообщается, что оба объекта планируется принудительно демонтировать 5 апреля. Работы получено выполнить МКУ «Содержание муниципального имущества».

По адресу Комсомольский проспект, 69/2 в одном из этих павильонов работает магазин табачной продукции, а в другом — кофейня сети Coffee Like.

Напомним, в Перми демонтируются незаконные НТО, расположенные на муниципальной земле. Сначала чиновники мэрии предлагают владельцам киосков убирать их добровольно, а потом сносят. Активно демонтировать НТО в Перми начали в прошлом году, когда отмечалось 300-летие города.

Ранее сообщалось, что в марте в Перми силами МКУ «Содержание муниципального имущества» было принудительно демонтировано три незаконных автостоянки и шиномонтаж.

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