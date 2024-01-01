На Нагорном в Перми закрыли три НТО Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора пресекли деятельность нестационарных торговых объектов на территории пермского микрорайона Нагорный. Речь идёт о НТО на ул. Леонова, 47 и 60, а также на ул. Геологов, 1.

Как сообщили в ведомстве, предприниматель торговал в павильонах продуктами питания (рыбой и рыбной продукцией, овощами, фруктами и др.) с многочисленными грубыми нарушениями санитарного законодательства и технических регламентов. Также было выявлено, что продавцы не проходили медицинский осмотр и пренебрегали правилами личной гигиены.

В Роспотребнадзоре заметили, что в поле зрения контролирующих органов бизнесмен и его павильоны попали из-за жалоб местных жителей.

В отношении индивидуального предпринимателя были составлены протоколы об административных правонарушениях. Они направлены для рассмотрения в Индустриальный районный суд.

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