В зоне СВО убили 23-летнего Тимофея Еремеева из Пермского края Похоронят солдата 7 апреля Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кизела

В ходе российской спецоперации на Украине погиб уроженец Кизела, гвардии младший сержант Тимофей Еремеев. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице ВКонтакте.

В специальной военной операции он участвовал в качестве наводчика мотострелковой роты. За профессионализм и личное мужество, проявленные при исполнении воинского долга в декабре прошлого года его наградили Государственной наградой - медалью «За отвагу».

Молодой человек погиб 23 марта этого года, получив смертельное ранение. Другие обстоятельства гибели военнослужащего не разглашаются.

Прощание с солдатом состоится 7 апреля во Дворце культуры Кизела. В администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о другом погибшем участнике СВО, который также скончался от смертельного ранения, жителе Чусового Олеге Левченко, которого ранили 13 января в ходе выполнения специальных задач.

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