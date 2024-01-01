В Прикамье за первый квартал на пожарах погибли 59 человек В том числе двое детей Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В ГУ МЧС по Пермскому краю подвели итоги работы за первый квартал 2024 года. С января по март в регионе ликвидировали 835 пожаров: в январе зафиксировано 298 происшествий, в феврале — 270, в марте — 267.

Основными причинами пожаров стали: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 354 случая, в результате неосторожного обращения с огнем произошло 186 пожаров и 186 возгораний из-за печей. Поджог был зарегистрирован в 46 случаях. Большая часть возгораний произошла в жилье — 74% от общего количества.

За три месяца на пожарах погибли 59 человек, в том числе двое детей. Еще 60 человек получили травмы, включая семерых несовершеннолетних.

В январе погибли 22 человека, в феврале — 24 (один ребёнок), в марте — 13 человек (один ребёнок). Травмированы: январь — 14 человек, февраль — 21 человек (четыре ребёнка), март — 25 человек (три ребёнка).

Спасено за первый квартал 199 человек: в январе — 58 (19 детей), в феврале — 100 (29 детей), в марте — 41 человек (14 детей).

Для предупреждения пожаров сотрудники МЧС Пермского края ежедневно проводят профилактические рейды. С начала 2024 года на территории края проинструктировано более 279,1 тыс. человек. Распространено 211 тыс. листовок (памяток) на противопожарную тематику.

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