Андрей Стрельцов «Парма» дома уступила краснодарскому «Локо» Это поражение лишило пермскую команду шансов занять четвёртое место Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В четверг, 4 апреля, в Перми прошёл матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встретились «Парма» и «Локомотив-Кубань». Встреча завершилась со счётом 80:75 в пользу гостей. Всё вновь решилось в концовке игры.

Защитник пермского баскетбольного клуба Си Джей Брайс стал самым результативным игроком матча. В его активе 21 очко, 4 подбора и 6 результативных передач. За три минуты до конца игрового времени хозяевам площадки удалось сравнять счёт — 67:67. «Локо» ответил спуртом 8:1, оторвавшись к последней минуте на 7 очков. К тому же сказалось, что целый ряд игроков «Пармы» вынужден был из-за фолов досрочно покинуть площадку.





Одержав победу, «Локо» гарантировал себе минимум четвёртое место — «Парма» уже ни при каких обстоятельствах не сможет догнать железнодорожников.





В следующем туре «Парма» примет красноярский «Енисей». Это перенесённый матч. Игра состоится 10 апреля.

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