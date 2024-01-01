Директор юридической фирмы найден в Перми с огнестрельным ранением головы Правоохранители проводят проверку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в СУ СКР ведут проверку по факту стрельбы, случившейся в одной из квартир города.

По сведениям телеграм-канала Mash, директор пермской юридической фирмы Константин найден с огнестрельным ранением головы на балконе квартиры своего брата-полицейского.

По сведениям издания, 36-летний Константин пришёл в гости к своему родственнику, который работает оперуполномоченным в отделе полиции. Он попросил у него личный пистолет, вышел на балкон, после чего раздался выстрел. Прибежавший на звуки выстрела брат обнаружил Константина в крови. Пострадавшего без сознания увезла машина скорой помощи.

По сведениям источника, у юридической компании, которой руководит Константин, были долги, кроме того, в последнее время он будто бы ссорился со своей женой. В деле разбираются правоохранительные органы.

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