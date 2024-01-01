Всего за сутки жители Прикамья перевели мошенникам более 16 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

За прошедшие сутки 19 жителей Пермского края стали жертвами телефонных и интернет-мошенников, потеряв в общей сложности более 16,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Управления регионального ГУ МВД.

Так, к примеру, жертвами стали учительница биологии и врач-педиатр из Индустриального района Перми, которые перевели мошенникам 1,7 млн руб. Сначала женщины получали сообщение в мессенджере от человека, который якобы являлся их начальником, о том, что с ними свяжется сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ). Затем другие мошенники обвинили женщин в спонсировании терроризма. Указывалось, что ситуацию поможет исправить перевод личных или кредитных средств на специальный «безопасный» счёт, что женщины и делали.

Полицейские напомнили, что сотрудники банков, полиции и других организаций не сообщают по телефону о мошеннических действиях на ваших счетах. Такую информацию могут сообщить только сами мошенники.

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